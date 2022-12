Vianoce už doslova klopú na dvere, drobci sú plní radostného očakávania: Takto vlani Ježiško plnil sny detí na Slovensku!

Vianoce sú dňom splnených prianí! Deti po celom Slovensku už netrpezlivo čakajú na 24. december a dúfajú, že pod stromčekom nájdu ten svoj vysnívaný darček. Ježiško plnil priania detí aj minulý rok, keď do redakcie Nového Času posielali naši čitatelia zachytené jedinečné chvíle šťastia svojich ratolestí.

Pošlite nám vaše tohtoročné vianočné fotky s darčekmi, ktoré vaše deti najviac potešili a napíšte nám o nich viac na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Už čochvíľa to príde! Všetci si posadáme za slávnostný stôl, aby sme si vychutnali štedrovečernú večeru, po ktorej budú deti plné očakávania trieliť k vyzdobeným stromčekom s nádejou, že pod nimi objavia darčeky, o ktorých snívali. Vlani sa s nami naši čitatelia podelili o krásne rodinné momenty plné radosti, keď nadšené deti pózovali na fotkách so svojimi vysnívanými darčekmi.

Sen sa splnil aj chorému Šimonkovi (8), ktorý vyše dvoch rokov zápasil s leukémiou a sníval o lete balónom. Do oblakov sa túži vzniesť preto, aby mohol zakývať kamarátom z nemocnice, ktorí už zomreli.

Kamarátka jeho mamky Danky (39) ukázala, že má dobré srdiečko a založila zbierku na splnenie Šimonkovho sna. A zakrátko sa našli dobrí ľudia, ktorí mu ho splnili. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje lety balónom, kúpila spolu s ďalšími anonymnými darcami rodinke súkromný let. Šimonko si tak našiel pod stromčekom parádny darček.

Keď počul, že je to let balónom, asi 10 minút ostal ticho a nepovedal ani slovo. Mamina mu vysvetlila, že im pomohli dobrí ľudia, keďže oni nemajú toľko peniažkov, aby si to mohli dovoliť. „Ešte v ten večer prišiel za mnou do postele s radostnými slovami, že on bude letieť balónom. Nevedel to predýchať a silno ma vyobjímal so slovami, ako veľmi je rád, že bude môcť ísť hore za kamarátmi a zakývať im,” dodala dojatá mamina.