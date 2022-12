Kamil Jurašek (45) tvorí nezvyčajné umelecké dielka: Jeho šperky sú zároveň aj niečo iné! Ako vznikajú tieto unikáty?

Akademický maliar Kamil Jurašek (45) vyrába prívesky a náhrdelníky, ktoré sú zároveň jedinečnými obrazmi. Maľuje ich na ploche s maličkými priemermi, čo je poriadna piplačka. Navyše, niektoré v tme svietia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jurašek prišiel na tento nápad úplnou náhodou. „Počas maľovania obrazov som si občas pripravoval a miešal akrylovú farbu vo vrchnákoch rozličných fľaštičiek. Keď stvrdla, vytvorila zaujímavé obrazce. Napadlo mi, že farba sa dá odlepiť a keď bude mať dostatočne hrubú vrstvu, mohla by byť základom pre ďalšie dielo,“ prezradil umelec. „Následne som tie základné obrazce začal maľovať zámerne.

Vytvorili sa mi prototypy a na ne maľujem obrazy. Každý, kto si takéto dielo zvolí ako šperk, nosí vlastne originál obrazu,“ podotkol Prešovčan, ktorý svoju tvorbu prezentoval už na desiatkach výstav. Tvorba jedného šperku trvá minimálne tri dni. „Základ musím dokonale obrúsiť, kým nie je perfektne hladký. Následne naň namaľujem obraz alebo jeho časť. Potom to zalejem vrstvou krištáľovej živice a môžem namaľovať ďalšiu časť obrazu. Nasleduje ďalšia vrstva živice. Môžu byť dve alebo aj tri, a to podľa toho, aký mám konečný zámer,“ vysvetlil zručný umelec.

Jeho špecialitou sú svetielkujúce obrazy a túto techniku preniesol aj do šperkov. „Keď sa obraz namaľuje fluorescenčnou farbou, vo svetle nevidno všetky jeho detaily. Po nasvietení v tme sa však ukáže vo svojej plnej kráse. Ide o jedinečné diela, aké nerobí nikto,“ uzavrel K. Jurašek. Ak by si niekto želal do šperku namaľovať svoj obľúbený predmet alebo človeka, dokáže aj to. Šperky tvorí v troch rozmeroch - 4 cm, 5,5 cm a 7 cm. Cena šperkov sa pohybuje od 15 do 30 €.