Nebezpečné aj ohromujúce zároveň: Jožkovi vybehli pred auto na tmavej a zasneženej ceste! Civieť na to budete takmer minútu

Jedno z najväčších nebezpečenstiev na ceste. No pohľad na ne je pritom nesmierne fascinujúci. Divá zver je postrachom všetkých vodičov. To, čo nakrútil Jožko, ste však ešte v živote nevideli.

Neobyčajný výjav! Jožko sa na facebooku podelil o video, ktoré nakrútil pred obcou Terňa (okres Prešov). So svojím kolegom išli práve z práce, keď im pred auto vybehli srny. Dvojica mala veľké šťastie. Stádo si totiž všimli trochu skôr, a tak už kolega za volantom zvýšil opatrnosť.

To, čo sa im odohralo pred autom sa len tak nevidí. Zo strany na stranu prebehovalo početné stádo, ktoré Jozef nakrúcal takmer minútu. "Boli sme veľmi prekvapení a radi, že sme mohli niečo takéto vidieť na vlastne oči," zhodnotil Jožko, ktorý z miesta spolujazdca výjav nakrútil na mobil.

"Podobná situácia sa mi stala pred 2 rokmi presne na Silvestra, tiež sa mi podarilo natočiť video z Demjaty do Veľkého Slivníka, to stádo bolo o dosť menšie ako to, čo sa mi podarilo teraz," priznal Jozef, ktorého stádo naozaj očarilo.