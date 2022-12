Výborná správa pre lyžiarov: Od víkendu môžete brázdiť svahy aj v tomto obľúbenom stredisku!

Vo Vysokých Tatrách sa bude od soboty 17. decembra lyžovať aj v Tatranskej Lomnici, teda mesiac po tom, ako tam začali so zasnežovaním. Ako informoval riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský, pripravení sú v otvoriť východné aj západné línie zjazdoviek od Čučoriedok až do Tatranskej Lomnice. Nachádza sa na nich priemerne pol metra snehu.

Podľa hovorcu prevádzkovateľa Mariána Galajdu budú v prevádzke sedačkové lanovky Tatranská Lomnica – Štart, Tatranská Lomnica – Buková hora, Štart – Čučoriedky, kabínková lanovka Tatranská Lomnica – Štart, a lyžiarske vleky Junior II a vleky v Maxilande. Pre peších turistov budú k dispozícii aj kabínková lanová dráha Štart – Skalnaté Pleso a lanovka Skalnaté Pleso – Lomnický štít. Zároveň tam pokračuje zasnežovanie najvyššie položených zjazdoviek zo Skalnatého Plesa na Čučoriedky.

V lyžiarskom stredisku Štrbské Pleso, ktoré spustilo prevádzku 10. decembra, majú lyžiari k dispozícii zjazdovky Interski, Junior a Turistická. Pokračujú tam aj v zasnežovaní zjazdoviek Furkota a Solisko. „Do Vianoc bude na prevádzku pripravená aj rodinná zjazdovka Jakubkova lúka v Novom Smokovci,“ avizoval Galajda.

Naďalej platí usmernenie v súvislosti so skitouringom, ktoré je v stredisku v Lomnici možné vykonávať od 13:00 do 16:00. Skitouring v neskorších hodinách, do 20:00, je možný v lyžiarskom stredisku Štrbské Pleso.