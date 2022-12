Na oblohe prepukne veľké divadlo: Za hodinu môžete vidieť až 120 meteorov!

Oblohu zaplavia predvianočné lietavice. Milovníkom hviezdnej oblohy spestrí v polovici decembra veľké množstvo padajúcich hviezd. Za dobých podmienok bude možné na oblohe uvidieť až 120 meteorov za hodinu. V činnosti je totiž pravidelný meteorický roj Geminidy. Najviac padajúcich meteoritov môžeme pozorovať už v stredu 14. decembra.

Geminidy sú najaktívnejším pravidelným hlavným meteorickým rojom. Prvé správy o ich pozorovaní sú z roku 1862, no v tom čase bola ich aktivita pomerne nízka, len okolo 30 meteorov za hodinu. V polovici minulého storočia však stúpla na dvojnásobok a v súčasnosti je ešte vyššia, v roku 2015 presiahla dokonca 200 meteorov za hodinu. „Geminidy sú v činnosti od 4. do 20. decembra, no vysoká aktivita je len 2 – 3 dni okolo maxima, ktoré tohto roku nastane 14. decembra okolo 14. h,“ prezradil Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.

Vrchol teda zrejme u nás nezachytíme, ale oplatí sa ich sledovať aj vo štvrtok nadránom nad južným obzorom. Na pozorovanie si treba vybrať miesto s dobrým výhľadom na oblohu, kde nás nebude rušiť umelé osvetlenie. „Najviac meteorov uvidíme od 13. do 15. decembra. Pozorovať môžeme už od zotmenia, radiant roja, ktorý je v blízkosti jasnej hviezdy Castor v Blížencoch, vychádza už za súmraku. Od 22. hodiny nám však začne oblohu presvetľovať Mesiac pred poslednou štvrťou, no v tom čase je už radiant vo výške necelých 50°,“ doplnil Rapavý s tým, že najjasnejšie Geminidy bývajú aj krásne sfarbené, najčastejšie do žltozelena.