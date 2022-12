Toto je posledná vec, ktorú chceme pred Vianocami zažiť: Pozor na cennosti! Takto sa môžete ubrániť zlodejom

Pozor na krádeže v predvianočnom období! Plné obchodné centrá, davy ľudí na trhoch, to predstavuje doslova raj pre vreckových zlodejov. Odborníci varujú, že často ide o organizované skupiny ľudí a ide o profesionálov. Preto by si ľudia mali dávať veľký pozor na svoje kabelky, peňaženky, mobilné telefóny, ale aj veci v automobiloch.

„Vianoce sú časom pokoja a dobrej nálady. To sa však môže veľmi rýchlo zmeniť. Keď nás na predvianočnom nákupe niekto okradne, radosť je fuč,“ upozorňuje bývalý kriminalista Matej Snopko. Pred vianočnými sviatkami ľudia rozmýšľajú, ako svojich blízkych obdarovať, uvažujú o darčekoch. Preto tu veľkú úlohu môže zohrať nesústredenosť, a to v preplnených nákupných centrách, či na trhoch využívajú kriminálnici.

„Dravci, ktorí na nás číhajú, sú tiež vianočne naladení, ale v tom zmysle, ako okradnúť čo najviac ľudí. Sú ostražití, tvoriví, doslova pracovití a využívajú to, že my si nedávame pozor,“ povedal Matej Snopko. Podľa jeho slov sa často stáva, že pri zhone ľudia zabudnú v aute kabelku, peňaženku, telefón alebo už kúpené darčeky v aute, a to zabudneme zamknúť. A pri príchode k autu už tam nie sú. Ešte horšia je situácia, keď je auto zamknuté, a kvôli týmto voľne položeným veciam v ňom, zlodeji rozbijú okno, a ukradnú ich.