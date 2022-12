Vyučený zdravotník Michal (20) z Bánoviec otočil svoj život o 180 stupňov: Prácu v nemocnici vymenil za toto!

Rozhodol sa jednoznačne! Michal (20) z Bánoviec nad Bebravou urobil rozhodnutie, ktoré doteraz vôbec neľutuje. Napriek tomu, že je vyštudovaný zdravotník a samotné zdravotníctvo je mu veľmi blízke, aby sa uživil, musel toto poslanie úplne zanechať. Otvoril si vlastný salón. Ten nemá so zdravotníctvom nič spoločné.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Michal si urobil niekoľko kurzov a pracuje ako vychytený nechtár. Dnes odchádzajúcim zdravotníkom, Michal úplne rozumie. Mladík, ktorý je na začiatku svojej pracovnej éry už teraz vie, prečo musel opustiť zdravotnícky svet. "Som vyštudovaný zdravotník a prácu v nemocnici som mal a mám veľmi rád. V škole sme chodili do nemocnice na prax a veľmi ma to bavilo. Tešil som sa, že raz budem môcť pracovať v nemocnici a pomáhať ľuďom," začína rozprávať Michal, ktorý veľmi rýchlo zistil, že z platu zo zdravotníctva by živoril.

"Začal som však viac vnímať, čo sa deje v nemocniciach. Sledujem, že stále viac lekárov a sestier dáva výpovede. Ja sa im nečudujem. Práve, pre platové podmienky som do nemocnice nenastúpil. Nedokázal by som vyžiť a už vôbec by som nemohol existovať ako mladý človek. Nemohol by som si nič dovoliť," hovorí Michal a pokračuje. "To ešte nemám rodinu. Keď si predstavím, že v nemocnici je zdravotná sestra, ktorá zarobí oveľa menej, ako ja teraz a má rodinu, musí sa starať o deti, tak má čo robiť, aby v tejto ťažkej dobe vyžila," vysvetľuje Michal, ktorý je presvedčený, že ak by štát zaplatil lekárov, neodchádzali by.