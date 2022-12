Stromčeky na zapožičanie sú v metropole východu populárnym trendom: Za ekologické Vianoce si budú musieť Košičania priplatiť

Po Vianociach neskončia pri smetných košoch, ale na záhrade. Správa mestskej zelene Košice ponúka všetkým Košičanom už jubilejný desiaty rok možnosť prenájmu živého vianočného stromčeka. Táto tradícia sa v meste zakorenila tak silno, že stromčeky sa vypredajú už v priebehu pár dní po začiatku predaja koncom novembra. Mnohí Košičania si tieto sviatočné poklady priam zamilovali.

Osvedčený smrek pichľavý, ktorý je kvôli jeho vzhľadu často nesprávne nazývaný aj ako strieborná jedlička, má dostatočne tuhý korienok na to, aby zvládol niekoľkotýždňový pobyt v domácnostiach. Práve tento ihličnan si môžu Košičania vypožičať a ozdobiť v obývačke počas Vianoc.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uviedol hovorca Správy mestskej zelene Košice Peter Sasák, prenájom stromčekov je po dlhé roky mimoriadne obľúbeným spôsobom zadováženia vianočného stromčeka. Ľudia majú o túto službu záujem i napriek miernemu zvýšeniu sumy. Vlani zapožičanie malého smreka stálo 39 eur, tento rok sumu zvýšili na 45 eur. Podľa Sasáka ide o následok inflácie. ”Ľudia takto prídu o mnoho povinností a majú pravú vianočnú atmosféru bez starostí navyše. Jediné, čo od ľudí požadujeme je, aby sa podľa návodu o ten stromček starali, aby tie tri, štyri týždne v domácnosti prežil bez ujmy,” uviedol Sasák.

Ako doplnil, na tento účel používajú už rokmi overené smreky pichľavé vo veku 4 až 6 rokov a o výške 130 až 150 centimetrov. ”Naše slovenské ihličnany pri presune do teplého prostredia veľmi prudko reagujú zhodením ihličia. Tento severoamerický druh, smrek pichľavý, je jeden z najodolnejších,” vysvetlil Sasák, prečo je tento smrek najideálnejším kandidátom na túto formu zapožičiavania.

Po minulé roky sa 100 stromčekov určených na zapožičanie vypredalo v priebehu dní či hodín. Podľa Sasáka je už po prvom dni od spustenia citeľný veľký záujem. “Do domácností ich rozvážame od 15. do 22. decembra, následne sa potom budú zbierať po sviatku Troch kráľov. Poputujú do voľnej škôlky v Bernátovciach, kde sa vysadia a potrebujú rok, dva na regeneráciu. Tieto stromčeky pripravujeme už na jar do kvetináčov, aby sa ich korene prispôsobili, čo im pomáha prežiť. Vieme povedať, že 90-percent stromčekov, ktoré idú do domácností, prežijú,” zakončil Sasák.

Ekologické stromčeky si zamilovali aj mladí Košičania

Annamária (20), Košice, (vľavo)

“Je to skvelý nápad šetrný voči prírode. Užijeme si Vianoce s pravým stromčekom a na konci sviatkov ho nemusíme vyhodiť do koša.”

Diana (19), Košice, (vpravo)

“Páči sa mi, že je to ekologické a myslíme aj na stromčeky. Všetci vieme, ako to vyzerá v mestách po Vianociach, kontajnery plné ihličnanov.”

Sarah (20), Košice

“Keď sa pozerám na tieto vianočné stromčeky som plná radosti, pretože viem, že budú žiť aj na budúci rok a po tom, ako si ich užijeme doma, budú ďalej rásť.”

Výhody zapožičaného živého vianočného stromčeka

-ekologickosť s minimom uhlíkovej stopy, lokály zdroj

-bezstarostne zabezpečený dovoz aj odvoz

-voňavý ihličnan čistí, zvlhčuje, filtruje vzduch v miestnosti