Sestrička Iveta je Osobnosťou roka 2022: Zistíte, ako vyzerá jej denný harmonogram, zatočí sa vám hlava!

Statočná žena! Vstáva o tretej ráno, cestuje taxíkom, autobusom a autom, aby bola včas pri pacientoch. Sestra špecialistka Iveta Potočná (54) z Petrova za Rožňavou takto 80 kilometrov tam a potom aj naspäť už zhruba 30 rokov dochádza do šačianskej nemocnice, kde vychovala množstvo sestier na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ocenenie Osobnosť roka 2022 v kategórii Zdravotnícky pracovník je v správnych rukách.

Získala ho na základe zamestnaneckého hlasovania a toto ocenenie prijala s veľkou pokorou. "Zložitejšie to mám do nočnej zmeny, ale za tých 30 rokov, čo cestujem z domu až do práce, som si na to aj zvykla. Zo začiatku to bolo ťažšie, no nesťažujem sa..." priznala táto sestra, ktorá nepotrebuje budík.

Šačianska nemocnica a hlavne interná klinika pre ňu predstavuje rodinu. "Dobrý kolektív, mám šťastie. Aj po škole tak bolo, pričom mohla som si vybrať ešte aj popáleninové oddelenie. Rozhodla som sa však správne, prácu mám stále veľmi rada a najmä to, keď môžem byť nápomocná," uviedla Potočná. Predtým to vraj mali zložitejšie, lebo prijímali aj akútne infarkty, ale stále ma napĺňa najmä ten dobrý pocit, keď sa pacient uzdraví a potom vám aj poďakuje a prípadne aj po rokoch sa práve na mňa pýtajú," netajila táto usilovná sestra, ktorá vychovala mnoho mladých nástupkýň a teší ju, že tiež sú šikovné a snaživé. Sama vo voľnom čase počúva najmä ľudovú hudbu alebo si prečíta dobrú knihu.

"Iveta je najlepšia sestra na internej klinike. Veľmi pozitívne ju hodnotia aj naši lekári. Veľakrát je ich pravou rukou, vie poradiť, podporiť, je empatická, šikovná a ocenia to aj pacienti," povedala o kolegyni vedúca sestra internej kliniky Sylvia Giáková.