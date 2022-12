Skúsila to po prvýkrát v živote: Odvážna Kalisová skončila po krk v ľadovej vode! Pri pohľade na jej video vás strasie

Moderátorka Mirka Kalisová je známa svojim pozitívnym naladením a zdravým životným štýlom. Preto sa rozhodla vyskúšať ďalšiu novú, posledné roky veľmi obľúbenú, aktivitu a tou je otužovanie v ľadovej vode.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Obľúbená moderátorka Miriam Kalisová (37) nemala práve najľahší rok. V septembri musela ísť pod nôž kvôli zdravotným problémom. Ako vtedy priznala, podstúpila prvú operáciu v živote, a tá sa nezaobišla bez komplikácií, ktoré sa objavili po zákroku. Markizáčka totiž po anestézii trpela syndrómom nepokojných nôh.

Mirka je však veľmi akčná a húževnatá. Je skvelou moderátorkou, matkou, inšpirátorkou a influencerkou. Na sociálnu sieť pravidelne pridáva rôzne príspevky s motivačnými textami, chutnými receptami ale aj so svojimi cestovateľskými potulkami svetom.

V najnovšom príspevku Mirka ukázala, že má veľkú odvahu a silné odhodlanie. Po prvýkrát v živote si vyskúšala otužovanie v ľadovej vode! A zvládla to na jednotku. Do mrznúcej vody sa ponorila až po krk a vydržala v nej hodnú chvíľku. "Toto je moje prvé vlezenie do vody, v ktorej je ľad a veľmi sa z toho teším. Až tak veľmi, že by som tam hneď šla znovu! Verím, že mi toto nadšenie pre vodu s kryhami ľadu vydrží, tak mi držte palce. Ja vám držím tiež," zapriala Kalisová svojim fanúšikom.