Mária obrala Grékov o peniaze, problémy robila aj na Slovensku: Kto je slovenská kráľovná podvodov? Príbeh ako zo seriálu

Príbeh ako z netflixového seriálu „Inventing Anna“. Slovenka Mária G. (37) žila život, na ktorý nemala, až do chvíle, keď ju 8. decembra v gréckom meste Corinth zatkli policajti.

Mali ste s podvodníčkou Máriou dočinenia? Obrala vás o peniaze? Ozvite sa nám na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Informácie tamojších médií následne odhaľujú jej podfuky, ktoré sa veľmi podobajú na spomínaný seriál. Krásna blondínka mala v Corinthe prespávať a užívať si v luxusných hoteloch bez toho, aby zaplatila. Vymyslela si príbeh o bohatom britskom manželovi a pracovníkom mala posielať falošné faktúry. Problém si však predtým stihla urobiť aj na Slovensku. Aj tu mala od ľudí pod rôznymi zámienkami vymámiť peniaze a je stíhaná za podvod. Osudnou sa jej napokon stala cesta gréckym taxíkom...

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Informácie o slovenskej podvodníčke naznačujú, že bola ozaj kreatívna rozprávačka falošných príbehov. Podľa informácií Nového Času na jeseň 2020 odišla Mária do Grécka, kde mala podľa tamojších médií páchať rôzne podvody a vylákať od ľudí peniaze pod rôznymi zámienkami (prenájom bytu či sprostredkovanie zamestnania). Tamojšie noviny prišli so správami o tom, ako bývala v luxusných hoteloch, pričom za žiaden nezaplatila. Do hotela chodila so svojím čiernym psom. Jej taktiku opísali ako pomerne jednoduchú.