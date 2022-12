Vianočné prekvapenie rodičov z Prašníka pre dcérku Sofiu: Náš domček rozžiarilo 3 000 svetielok!

Čarovný darček pre milované dieťa! Rodina z Prašníka (okr. Piešťany) si urobila z malého mobilného domu nádhernú vysvietenú vianočnú chalúpku. Tatino pripravil svojej dcérke Sofii (9) prekvapenie, ktoré jej závidia takmer všetci spolužiaci.

Rodina z Prašníka miluje najkrajšie sviatky v roku a rozhodla sa, že si ich skrášli viac než inokedy. „Minulý rok sme mali len zopár svetielok, teraz sme si povedali, že si urobíme radosť,“ vysvetľuje natešený tatino Martin (38). Na ich mobilnom dome sa tak ocitlo až 3 000 LED svetielok.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Robil som to asi dve hodiny, reťaze som nahodil okolo domu aj okolo okien, nech to pekne svieti. Tiež som na dom kúpil taký projektor a ten stále dookola premieta rozprávkové postavy,“ dodal Martin. Dcéra Sofinka (9), ktorú chceli potešiť, sa na takú krásu nevie vynadívať.

„Som veľmi rada, že ma tatinko takto potešil. Najviac sa mi páčia tie rozprávkové postavičky, stále sa na to chodím večer pozerať,“ teší sa tretiačka, ktorá verí, že tieto Vianoce budú vďaka milovaným rodičom tie najkrajšie, aké zažila.Martin priznáva, že napriek tomu, že ceny energií stúpajú, toto vysvietené vianočné čaro ho nebude stáť nič navyše. „Má to len 60-wattovú energiu, takže to nám nijako nenabúra rozpočet,“ usmial sa na záver.

Výzdoba v číslach