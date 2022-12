Záhada na kontroverznej strednej škole v Trebišove: Prečo prepadlo 90 % žiakov?!

Kontroverzná a záhadná! Taká je Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) v Trebišove, ktorá bola zrelá na vyradenie zo siete. Stalo sa tak po kontrole Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), ktorá zistila veľa nedostatkov.

Jedným z nich bol fakt, že žiaci sa počas pandémie nedokázali pripojiť na online vyučovanie a následne nespravili komisionálne skúšky. Po presťahovaní do Trebišova prepadlo 90 % žiakov, v ďalšom školskom roku takmer každý druhý.

Nový Čas sa spojil so zriaďovateľom M. Farbárom. „Škola funguje v dennej forme vzdelávania a k 15. septembru bolo zapísaných 625 žiakov,“ začal. „Výsledkom správneho konania bolo nevyradenie SSOŠ zo siete škôl, pričom kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu nebola ŠŠI spochybnená,“ reagoval na to, v akom režime fungujú. Dodal, že vzdelávajú žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 2-ročných učebných odboroch a upozornil, že príčinou množstva prepadnutí bola pandémia.

Žiaci sa totiž v rámci dištančného vzdelávania nevedeli zapojiť do online vyučovania. „Nebolo možné získať podklady na hodnotenie žiakov, klasifikovať ich a umožniť im postup do vyššieho ročníka. Vykonali komisionálne skúšky z predmetov technológia, výroba konfekcie a odborný výcvik za druhý polrok 2019/2020. Z dôvodu neúspešného vykonania komisionálnych skúšok plnoletí žiaci alebo ich zákonní zástupcovia požiadali riaditeľku o povolenie opakovať ročník,“ dodal. Hneď v prvý rok, čo sa presťahovali do Trebišova, nechali prepadnúť 90 % žiakov, teda viac ako 400 študentov. Ďalší rok opakoval ročník skoro každý druhý žiak, takmer 250 detí. S presťahovaním z Malčíc (okr. Michalovce) župa pritom nesúhlasila.

Podľa vyjadrení župana R. Trnku disponovali informáciami o duplicitnom platení dvom školám na žiakov a malo tak dochádzať k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi. Inšpekcia navyše zistila nedostatky v pedagogickom riadení, neuskutočňovaní výchovy, vo vzdelávaní a nedodržiavaní materiálneho i priestorového zabezpečenia. „Výsledkom bol už dvakrát návrh na vyradenie zo siete stredných škôl, čo však ministerstvo zrušilo,“ uviedol dávnejšie župan. V roku 2020 pritom pridelili finančné prostriedky pre 493 žiakov v celkovej sume 1,798 mil. €, no za nedostatky v ďalších rokoch došlo ku kráteniu. Vyplatili im preto 1,528 mil. a ich hospodárenie už rieši polícia. „Vyšetrovateľ začal stíhanie pre zvlášť závažný zločin subvenčného podvodu,“ uviedli z polície.