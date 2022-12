Ďalší škandál Davida Keya: Spevák horel v centre Bratislavy! Podpálila ho hviezda Farmy, zasahovala polícia aj hasiči

David Key je v slovenských médiach známy hlavne pre nespočetné množstvo škandálov, ktoré k sebe priťahuje ako magnet. Najnovšie sa o poriadny rozruch v hlavnom meste postaral počas natáčania svojho nového klipu, pri ktorom sa spolu so známymi farmármi zahrával s ohňom.

Bez škandálov nedokáže žiť. Reč je o Davidovi Keyovi, ktorý miluje robiť okolo seba rozruch a na vyhrotených situáciach si vybudoval imidž. Začalo to niekoľkými potýčkami s misskou Fabušovou, pokračovalo nebezpečne rýchlou a arogantnou jazdou priamo v meste a naposledy sa na krátky čas odsťahoval do Turecka, kde sa zasnúbil s bývalým priateľom, no už po mesiaci na sociálnej sieti hlásil rozchod.

Najnovšie sa o rozruch postaral v pondelok večer na Rybnom námestí v Bratislave. Tam natáčal časť z klipu k najnovšej pesničke. Stretol sa tam spolu so známymi tvárami z reality šou Farma - Stankou Klčovou z minuloročnej série a Minhom Anhom z tej aktuálnej. Influencera na tomto mieste pri Morovom stĺpe "podpálila" práve známa farmárka.