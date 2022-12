Bez darčekov od Mikuláša nezostali ani zvieratká v kontaktnej zoo na Liptove. Tú navštívil Mikuláš v podobe opatrovateliek Niky (28), Aleny (30) a Jany (32). Starostlivé dievčatá pripravili pre svojich chlpatých a operených miláčikov balíčky plné dobrôt a maškŕt.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Všetky naše zvieratká sú veľmi maškrtné. Preto sme pre ne pripravili veľké množstvo ovocia, orechov, ale aj niečo sladké. Pre naše medvede sú to gumené medvedíky, jogurty, džemy či šľahačka. Pre kenguru Chrumku šalátik a mrkvičku. A, samozrejme, nemohli sme zabudnúť na 13-ročného medvedíka čistotného. Mišo miluje hrozno a mohol by ho jesť od rána do večera. Makakom Mikuláš priniesol veľa ovocia a piškóty,“ vymenúva mikulášske maškrty Nika.