V Gelnici chcú z jedného zdroja získať elektrinu, vodu, teplo i chlad: Ekologickú energiu vydolujú z podzemia!

Ožíva zaujímavý projekt! Sú za tým švajčiarski investori, ktorí sa pri Gelnici chystajú prebádať bývalé banské diela. Chcú využiť vodnú energiu ako zásobáreň, zdroj elektriny, tepla a chladu pre rôzne mestské objekty i domácnosti.

O tom, čo sa chystá po podpise memoranda s firmou CIME CAPITAL AG, viac prezradil gelnický poslanec Igor Cziel, vďaka ktorému sa podarilo Švajčiarov pritiahnuť do tohto regiónu. "Ide o nový spôsob využitia starých banských diel v Turzovskej doline. Konkrétne v banskom ťahu žíl Krížová, Gelnická, Nadložná a Božidarská. Je to súbor diel, ktoré sú situované vo svahoch vedľajšieho údolia ústiaceho pri koryte rieky Hnilec a pri strážnom hrade v starom meste. Blízka pozícia žíl spôsobila postupne prepojenie medzi dierami na rôznych úrovniach - obzoroch. Tie niekedy slúžili na technologické alebo dopravné prepojenie, prípadne za účelom zabezpečenia záchrany baníkov a únikových východov," uviedol Cziel. Spomínané prepojenia teraz chcú využiť v rámci plánovanej koncepcie, lebo rozvetvená sieť chodieb v podzemí ponúka mnoho trás vody alebo technologických vedení.

"Najprv treba zdigitalizovať všetky banské mapy v archívoch, preštudovať hodnotiace správy z posledných rokov aktívnej banskej činnosti a tiež spracovať takzvaný nekrológ banského revíru Gelnica, aby sme zachytili popis stavu diel pri ich zatváraní v prvej polovici 90-tych rokoch. Dedičná štôlňa podľa máp vedie do priestoru starého mesta, no jej ústie ešte nie je lokalizované. Vďaka vrtom by sa podarilo efektívne prepojiť centrum mesta v podzemí s technológiou. A potom aj rozšíriť rozvody do novších častí mesta," vysvetlil Cziel.

Základňa koncepcia je postavená na štyroch energetických bodoch - elektrina, voda, teplo a chlad. "Prvé dva sú dominantné zdroje a budú ako prvé aj riešené. Teplo a chlad sú podružné a prídu na rad neskôr. Elektrina by sa mala vyrábať vodnými turbínami v šachte, ktorá bola hĺbená ako posledná počas aktívnej banskej činnosti. Je takto k dispozícii stabilná šachta s hĺbkou 300 metrov. Na tomto prevýšení sa plánuje usporiadanie zostavy vodných turbín v uzavretom cyklickom režime. Takto by bežali plynulo a prípadný úbytok vody môže byť dočerpaný z neďalekej štôlne," dodal Cziel.

Voda, teplo a chlad

Ako vodný zdroj bola už v 80-tych rokoch testovaná baňa Stará krížová. Tu by sa podľa čerpacích skúšok malo nachádzať okolo 22 miliónov litrov vody, ktorá môže byť po úprave napojená do vodovodného potrubia a zásobovať domácnosti a ostatných odberateľov. Nie je to jediný vodný zdroj v tomto regióne, k dispozícii sú aj ďalšie rezervné diela pre dodávku pitnej vody. Teplo a chlad budú riešené v nezatopených horizontoch diel. Zo stabilnej teploty a vlhkosti podzemia môže sústava tepelných čerpadiel pracovať s vysokou efektivitou. Čerpadlá poháňané elektrinou z vodných turbín by boli autonómne a bez záťaže na energetiku. Časť podzemnej energie by poháňala dlhšie technológie za účelom získania tepla a chladu. V koncepcii sa uvažuje aj s uskladnením tepla a chladu, aby bolo možné vytvoriť rezervu mimo odbernej špičky.