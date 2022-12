Zimná turistika je vo Vysokých Tatrách obľúbená, odborník však dvíha prst: Toto sú najčastejšie príčiny úrazov na horách!

Váš Tip

Rýchly nástup zimy, mínusové teploty a zľadovatené chodníky sú častou príčinou úrazov na horách. Upozorňuje na to Patrik Pajta z najväčšieho turistického klubu na Slovensku Hikemates. Turisti by podľa jeho slov nemali podceňovať počasie na horách, a mali by sa vyhýbať lokalitám vo Vysokých Tatrách, v ktorých platí sezónna uzávera.