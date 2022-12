V najväčšej nemocnici na východe lekári stiahli výpovede: Platia termíny plánovaných vyšetrení a zákrokov?

Zažehnaný kolaps! V najväčšej nemocnici na východe a druhej na Slovensku ešte všetko po starom. Po stiahnutí výpovedí lekárov v hodine dvanástej Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) poskytuje pacientom naďalej nielen akútnu starostlivosť, ale platia aj termíny plánovaných vyšetrení a zákrokov.

Viac podrobností poskytol predseda Lekárskeho odborového zväzu v UNLP Peter Zimmermann. "Bol to dosť ťažký pôrod, ale dospelo sa k dohode a zabezpečili sme lepšiu budúcnosť slovenskému zdravotníctvu, ale aj pre pacientov," načerol predák, ktorý v nemocnici pracuje ako neurológ. "To, na čom sme sa dohodli a donútili vládu podpísať memorandum, tie kroky sa budú zavádzať len postupne. Áno, stúpnu nám platy skôr, ale to kvôli tomu, aby sme mali viac kolegov a aj sestier, za ktoré sme zabojovali. Takto môžeme poskytovať lepšiu starostlivosť, čo sa určite zobrazí postupne. Budeme sa maximálne snažiť," pokračoval Zimmermann.

Podľa neho až na výnimky všetci lekári v nemocnici stiahli výpovede. "Môžem však potvrdiť, že starostlivosť o pacientov je zabezpečená v plnom rozsahu a v rovnakej miere ako predtým. Pokiaľ viem, vzhľadom na našu lekársku akciu sa neodsúvali žiadne operácie a vyšetrenia. Treba však zobrať do úvahy, že veľa zákrokov je ešte z čias covidu a stále ešte len dobiehajú, čo súvisí aj s personálnymi možnosťami," dodal Zimmermann.