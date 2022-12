Karola († 68) našli po piatich dňoch mŕtveho, nešťastný syn Tomáš (42) tvrdí: Mohlo to byť inak, polícia neurobila dosť!

Je presvedčený, že to mohlo dopadnúť inak. Tomášov (42) otec Karol († 68) začal mať s pribúdajúcim vekom zdravotné problémy - so srdcom či s astmou. Postupne sa mu začala prejavovať aj Alzheimerova choroba, nepotreboval však neustálu starostlivosť. Keďže Tomáš pracuje v Dubline, otcov byt monitorovali kamery a denne za ním chodili opatrovateľky. V stredu 16. novembra však Karol odišiel z domu a viac sa nevrátil.

Rodina zalarmovala políciu, podľa ich slov sa však nedočkali adekvátneho postupu. Dôchodcu nakoniec po pár dňoch našli mŕtveho.

Nešťastný syn tvrdí, že muži zákona pre jeho nájdenie neurobili dosť. Tomáš (42) po otcovom zmiznutí 16. novembra volal ešte z Írska na políciu, aby zistil, čo má robiť. „Ubezpečili ma, že nie sme v Amerike, kde sa ľudia stratia a hneď na druhý deň zomrú. Vraj všetko potrebné urobili,“ rozpráva.

Opatrovateľka prešla všetky obvyklé miesta, kam Karol chodil. „Policajti prišli s ňou ešte o desiatej večer do otcovho bytu, či sa nevrátil,“ spomína Tomáš, ktorý ráno 17. novembra nasadol do lietadla a priletel na Slovensko. Tipoval, že otec sa stratil v okolí Draždiaka. S priateľmi a rodinou tak začali prehľadávať celú Petržalku. „Zavolal som dobrovoľníkov, Pohotovostný pátrací tím, dobrovoľných hasičov. Keď sme niečo prehľadali, tak som to oznámil na polícii,“ hovorí Tomáš.

Začali chodiť s letákmi po trase autobusov. „Na polícii mi povedali, že žiadosť o súčinnosť, aby mali k dispozícii kamerové záznamy, bola podaná. Dali mi telefónne číslo na pátrača, ktorému sa nedalo dovolať,“ opisuje hrozné chvíle. Medzičasom obvolával aj nemocnice, tam však otca neevidovali.