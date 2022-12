Na Liptove vyrastie Dinopark: Okrem pravekých jašterov sa môžete tešiť aj na tieto atrakcie! Kedy ho postavia?

Váš Tip

Do dvoch rokov by mal ponuku turistických atrakcií na Liptove rozšíriť Dinopark v Liptovskom Jáne. Investor už predložil svoj projekt do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), celkové investičné náklady odhadol na 4 milióny eur. Začiatok realizácie plánujú v roku 2023 a trvať by mala jeden rok.