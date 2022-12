Ohromí vás, čo majú Slováci na fotke spoločné: Týchto pánov by nechcel nikto naštvať!

Začiatkom novembra sa v Limbachu (okres Pezinok) odohralo neobyčajné stretnutie. Keď zistíte, čo majú páni na fotke spoločné, budete sa čudovať.

Ste pripravení hádať? Poriadne si prezrite fotku. Na snímke sa nachádzajú Slováci vo veku 65 až 94 rokov. Stretli sa preto, lebo ich profesný život mal podobné smerovanie. A hoci vyzerajú mierumilovne, naštvať ich by rozhodne nikomu neprospelo.

Všetci chlapi na fotke sa totiž kedysi venovali poriadne tvrdému športu. "Pozvaní páni sú bývalí boxeri, niektorí sa niekoľko rokov nevideli. Niektorí z nich boli viackrát nominovaní ako majstri Československa, získali rôzne tituly a víťazstva, za ktorými boli roky potu, driny a radosti," informovala redakciu Nového Času účastníčka stretnutia Ľudmila Mráziková.

"Veľa z nich ostalo však verní boxu a dnes robia trénerov a vychovávajú mladých ľudí a odovzdávajú im svoje skúsenosti, znalosti a techniku. Sú to páni od 65 do 94 rokov, sú v dobrej kondícii a dobre vyzerajú na svoj vek," uviedla pani Mráziková s tým, že medzi účastníkmi chýbala jedna slovenská legenda.

"Medzi pozvanými mal byť aj žijúci pán Zachara Ján 94 ročný boxer legenda, olympijský víťaz, ktorý začal boxovať ako 16 ročný – žiaľ nemohol prísť," povedala Mráziková. "Bývalí boxeri sa stretli aj s medzinárodným rozhodcom, bol to pán Just Pavol. Na stretnutí bol aj pán Ivan Zelenák bývalý štátny tréner boxu, trénoval mládež. Martin Straszer - má svoj klub, trénuje mladých ľudí v Bratislave," doplnila Mráziková, ktorá si stretnutie veľmi pochvaľovala. "Dobre sa s nimi rozprávalo, boli to milí, dobre vyzerajúci, inteligentní páni. Vyžarovala z nich dobrá charizma a pohoda. Bolo to milé a príjemné stretnutie,"ukončila Mráziková.