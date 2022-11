Zapísali sa do Knihy slovenských rekordov: Toto je najväčší adventný veniec u nás! Neuveriteľné, aký má priemer

Je najväčší na Slovensku! Adventný veniec, ktorý u nás nemá páru, vyrobili v obci Košeca (okr. Ilava). Jeho priemer je neuveriteľných 36,20 metra a dedinčania ho stavali až 14 dní.

Celá obec žila prípravou na stavanie adventného venca! A mali na to poriadny dôvod, zápis do Knihy slovenských rekordov. To sa im aj podarilo a v nedeľu komisár Igor Svítok rekord potvrdil. „Priemer adventného venca je 36,20 metra. Ten z minulého roka mal priemer 17,85 metra a nachádzal sa v Miloslavove. Tento v Košeci je platným novým slovenským rekordom,“ potvrdil Svítok s tým, že Košečanom blahoželá. Nádherný veniec stavali miestni celé dva týždne, základom je čečina.

„Na venci sú stovky ozdôb, ktoré ľudia prinášali počas stavania. Koľko ich je, netuším. Žiaľ, nepočítali sme ich, ľudia ich nosili v rôznych časových intervaloch, tak ich zrátame pri demontovaní,“ hovorí starosta Radomír Brtáň. Súčasťou venca sú aj obrovské sviečky vysoké 1,5 metra. Adventný megaveniec obopína nový amfiteáter a požehnal ho aj katolícky kňaz. Obyvatelia obce neskrývajú radosť. „Taký adventný veniec nemajú nikde, je prekrásny a dotvára vianočnú atmosféru,“ zhodli sa svorne.

Veniec v číslach:

Priemer: 36,20 m

Čas stavania: 14 dní

Výška sviec: 1,5 m

Prekonal rekord o: 18 m