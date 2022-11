Títo piataci sa nevedia dočkať vyučovania: Takto si svojpomocne vyrobili supermodernú triedu snov!

Do triedy snov chodia piataci zo Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne! Ich triedny Marek Tóth (32) si povedal, že nestačí byť dobrým učiteľom, na deti vplýva aj prostredie. O tom presvedčil aj rodičov, ktorí prispeli nielen finančne, ale aj prácou, či zohnali sponzorov. Deti sú nadšené.

Všetko sa začalo ešte na konci minulého školského roku. Marek mal prevziať triednictvo budúcich piatakov. „Darmo tu budeme ten vyučovací proces modernizovať, na deti vplýva aj to prostredie. A ja som rozmýšľal, ako to zmeniť. Som toho názoru, že darmo budeme vyplakávať, mali by sme aj konať,“ opisuje triedny učiteľ začiatky premeny. Chcel urobiť supermodernú triedu, a tak oslovil rodičov svojej budúcej triedy. Predstavil im na mimoriadnom rodičovskom svoj projekt. Dal im celý jún na rozmyslenie. Rodičia boli nadšení.

„Prihlasovali sa, kto vie čo urobiť, napríklad elektriku, podlahu a podobne, alebo kto vie čo zohnať. Vznikla neobyčajná súdržnosť, nadšenie, bolo to neuveriteľné,“ krúti hlavou Marek. Nakoniec to celé zvládli aj finančne. „Na začiatku bol rozpočet 5-tisíc eur, dostalo sa to až na 10-tisíc eur. Rodičia si určitú sumu stanovili, ktorú vedeli prispieť. Ostatné sme riešili so sponzorstvom. Dokonca posielali ľudia príspevky na interaktívny flat panel, čo je moderná tabuľa,“ dodáva zanietený učiteľ.