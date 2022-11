Rodina z Luníka IX svojpomocne stavia rodinné hniezdo: Hotové už majú základy!

Zo stavby na stavbu. Pán Ladislav (52) so svojou manželkou Ruženou (48) si na Luníku IX stavajú vlastný domček. Skúsený stavbár si po náročnom týždni od svojej profesie neoddýchne, keďže cez víkendy pracuje na budovaní vlastného domova. Predstavujú prvú rodinu, ktorá sa na rómskom sídlisku podujala na svojpomocnú výstavbu rodinného domu. Nie sú na to ale sami, pomocnú ruku im podávajú blízki.

Mnohí síce pochybovali no, stavba rodinných domov na Luníku IX je realitou. Na sídlisku Luník IX sa po výstavbe komunitného domu pokračuje s budovaním rodinných domov. Projekt ETP Slovensko pod názvom Budujeme nádej na Luníku IX nadväzuje na úspešnú svojpomocnú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, kde si obyvatelia obce postavili dôstojné bývanie Na mieste, kde má vyrásť prvý vlastnoručne postavený dom, je už čulý pracovný ruch.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vedľa vztýčeného komunitného domu sa už začína rysovať nový domček. Antoine De Hertogh, koordinátor projektu informoval, že v uplynulom týždni vybetonóvali základy a postupne začínajú s murovaním. “Táto rodina je stavbársky veľmi šikovná. Chodia tu pracovať hlavne cez víkendy, počas týždňa musia chodiť do roboty. Ja im pomáham na stavbe s technickými vecami ako s plánovaním či dokumentáciou, no čo sa týka samotnej výstavby, oni sú stavbári, vedia, čo majú robiť,” zhodnotil De Hertogh.

Pani Ružena priznáva, že budovanie domčeka nie je jednoduché hlavne preto, že zatiaľ na to majú čas len cez víkendy. “Bez pomoci rodiny by to bolo nenormálne ťažké. Môj otec, syn i synovec nám s manželom pomáhajú od samotného začiatku. Aj ja pomáham s rôznymi prácami, ale aj s prípravou jedla či kávy. Postupne si tu v postavenom komunitnom centre budeme môcť aj variť, čo bude veľká pomoc,” uviedla Ružena.

Pred očami im postupne rastie jednopodlažný domček. “Budeme tu mať spojenú kuchyňu s obývačkou, kúpeľňu, záchod a jednu izbu. Plánujeme si ešte pristavať jednu izbu, musíme s tým ešte počkať, kým na to budeme mať peniaze,” dodala Ružena. Teší ju, že s prácami mohli začať už na jeseň. “Hlavné je, že sme konečne dostali stavebné povolenie, na ktoré sme dlho čakali. To, koľko stihneme tento rok urobiť, závisí od počasia. Manžel so synom robia cez týždeň na stavbe, na víkend idú znovu na stavbu, to tak v rámci oddychu,” zažartovala Ružena.

Stavbári domčeka na Luníku IX

Ružena (48)

“Ja mám na starosti logistiku, roznášam materiál, čo mi sily stačia. Okrem toho pomáham aj s občerstvením, aby chlapi neboli hladní a smädní.”

Manžel Ladislav (52)

“Ja tu tomu takpovediac velím. Stavbárčine sa venujem celý život. Vďaka mojej rodine nám práca na dome ide od ruky.”

Synovec Elemír (14)

“Pomôžem so všetkým, čo treba. Nie je to moja prvá takáto robota, už viackrát som vypomáhal môjmu otcovi na stavbe. Keď budem veľký, tiež by som chcel byť stavbár, no bavia ma aj autá, takže ešte uvidím.”

Syn Ladislav (29)

“Aj ja sa venujem stavbárčine, takže nemám problém s touto robotou. V tomto fachu robím už niekoľko rokov, no stále sa mám od môjho otca Ladislava veľa čo učiť.”

Otec Elemír (66)

“Ja som už na dôchodku, predtým som robil v oceliarniach. Pomáham mojej rodine, aby si mohli postaviť svoj vlastný domček. Nemám problém zobrať aj lopatu do ruky.”