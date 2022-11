Lipták Braňo pod Tatrami venčí netradičného domáceho miláčika: Alpaku Macka turisti zbožňujú

Predstavte si, že idete na túru a stretnete pána s alpakou. Nič nemožné pod Tatrami! Alpaka Macko je domácim miláčikom Branislava Šipeca (54) z Liptovskej Lúžnej už dva roky a spolu sa túlajú po okolitej prírode. Ako sa k nej dostal a čo na nevšedného domáceho maznáčika vravia miestni a turisti?

Branislav (54) priznáva, že Macko je ich domácim miláčikom. „Doviezol mi ho jeden chovateľ z Nemecka. Bol to nápad mojej dcéry, ktorá sa venuje móde a momentálne pracuje v Kodani pre istú módnu značku,“ vysvetlil Šipec, ktorý sa začal zaujímať o alpaky a úplne ho to chytilo.

„Alpaky majú jednu z najkvalitnejších vĺn na svete. Je antialergická, pretože neobsahuje lanolín, a je 6-krát teplejšia ako ovčia. Strihá sa raz do roka začiatkom mája, aby do zimy zarástla,“ vysvetlil Branislav. Aj Macko bol už ostrihaný a Branislavova rodina si dala vlnu spracovať. „Manželka už z nej štrikuje. Inak sa táto vlna používa aj na výrobu športového oblečenia,“ spresnil sympatický Lipták, ktorý má rád dlhé prechádzky s Mackom v okolitej prírode. Takmer denne sú spolu na potulkách po okolí 1,5 hodiny, niekedy aj dlhšie.

Vôdzka len pri chôdzi po ceste

Macko je veľmi spoločenský. „Má rád hlavne deti. Keď sme boli v tábore, kde bolo 150 detí, tak som ho nevedel ani nájsť. Deti ho škrabkali, hladkali a on stál a dal sa deťmi rozmaznávať,“ opisuje Branislav. Macko má svoj príbytok s veľkým výbehom, aby mal čo najviac pohybu aj okrem dlhých prechádzok po okolí. „Chodí so mnou voľne, iba po ceste na vôdzke, lebo je to plaché zviera a silné zvuky ho vyrušujú,“ vysvetlí Branislav.

Alpaky sú bylinožravce, ich potravu tak tvoria hlavne tráva a seno. „Objednávam pre neho aj špeciálne granuly obohatené o vitamíny. Ako maškrtu má rád mrkvu a jablko, cez leto čučoriedky, neskôr šípky,“ doplní chovateľ netradičného zvieratka na Liptove, ktorého často na túrach stretávajú nielen slovenskí turisti. Tí si s huňatým Mackom radi urobia fotku ako pamiatku na netradičný zážitok z našich hôr.

