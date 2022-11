Krehká Majka (28) si na svoj sen zarobila nevšedným spôsobom: Stala som sa kamionistkou, aby som si otvorila čajovňu!

V kabíne obrovského kolosa strávila viac ako tri roky, aby si splnila sen. Majka Pataková (28) z Veľkého Krtíša sa zamestnala ako vodička kamióna, pretože si chcela zarobiť na vlastnú čajovňu.

Krehké žieňa s dredmi prebrázdilo celú západnú Európu. Aj keď mala stály dobrý príjem a viesť podnik v dnešnej dobe je náročné, do trucku by si už sadla maximálne na malý záskok.

Vyštudovaná grafička Majka (28) chcela mať stále niečo vlastné spojené s bylinkami, ktoré zbožňuje, no nechcela sa veľmi zadlžovať. Jej strýko jazdil na kamióne 10 rokov a nahovoril ju, aby to vyskúšala aj ona. „Na vodičský preukaz, čo bolo 2 500 eur, mi požičal ocino. Urobila som ho za 8 mesiacov a začala som jazdiť spolu so strýkom,“ objasňuje útla dievčina s tým, že začiatky boli strašne ťažké a nevedela, čo ju čaká.