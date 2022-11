Poodhalené airbagy Hriadelovej pútajú pozornosť už roky: Neuveriteľné, čo sa objavilo na internete! Dielo fanúšika alebo...?

To sa len tak nevidí. Do redakcie sa nám ozval fanúšik moderátorky Lenky Čvirikovej Hriadelovej, ktorý na internete objavil niečo naozaj zaujímavé, o čom zrejme netuší ani sama moderátorka.

Lenka Čviriková Hriadelová je stálicou na slovenských obrazovkách. A rovnako stálu má aj fanúšikovskú základňu. Čitateľ nám do redakcie poslal objav z internetu, ktorý na jednej strane môže moderátorke lichotiť, no na druhej strane je to aj trochu strašidelné. Pripadá to totiž, že autor diela je moderátorkou mierne posadnutý.

Na internete totiž existuje archív z Lenkinho moderovania, ktorý však siaha až do začiatkov jej kariéry. Niekoľkostranový archív fotiek a videí z hlásenia športových správ je podľa čitateľa dielom Lenkiných fanúšikov z Česka aj Slovenska.

"Hriadelovej vyzývavé outfity priťahujú pozornosť. Zdá sa, že má v Česku a na Slovensku fanklub verných fanúšikov tvoriacich jej archív," napísal k dielu čitateľ, ktorý pripojil aj link. V archíve je 17 strán videí z televíznej činnosti moderátorky a nechýbajú ani fotografie z jej začiatkov na obrazovke.