Prihovára sa vám niekto na videu priamo z auta? Dávajte si pozor! Nechutné, čo všetko sa za tým skrýva

Slovenská polícia si posvietila na nový trend medzi tvorcami a šíriteľmi hoaxov. Svoje videá nakrúcajú v aute, priamo za volantom. Prečo to robia?

Majú to premyslené do bodky! Tvorcovia a šíritelia podvodných informácií chcú, aby sa ich výmysly dostali k čo najširšiemu publiku. To, akým spôsobom lži šíria, nie je náhoda. Slovenská polícia sa spojila s expertom na komunikáciu Gabrielom Tóthom, aby vysvetlila, čo všetko sa skrýva za "obyčajnými" videami nakrútenými za volantom.

Je toho viac než dosť, čím na svojich sledovateľov podprahovo pôsobia. Polícia na facebookovej stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR vypichla až 10 bodov, ktorými si hoaxeri videom z auta získavajú svojich fanúšikov.

- "DOJEM AKCIE. Keďže za nahrávajúcimi vidíte pohyb, máte pocit, že sú dynamickí. Snažia sa vás presvedčiť, že fungujú štýlom "idem, riešim".