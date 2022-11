V Bratislave sa koná hromadný odlov diviakov vo forme spoločnej poľovačky: Pozor, táto turistická trasa bude uzatvorená!

V pondelok 21. novembra sa koná hromadný odlov diviakov vo forme spoločnej poľovačky v oblasti Krásny vrch v Bratislave. Ako informujú Mestské lesy v Bratislave (MLB), v čase medzi 08:00 a 13:00 bude na nevyhnutný čas uzatvorená červena turistická trasa Tri Duby - Spariská a Krasňanský singletrail.

„Na uzáveru budú dohliadať príslušníci lesnej stráže," konštatujú MLB s tým, že zvyšok lesoparku aj asfaltové cesty v okolí budú priechodné po celý čas bez obmedzenia.

Mestské lesy pripomínajú, že vzhľadom na závažnú situáciu s vysokým stavom populácie diviačej zveri a jej prenikaniu do intravilánu mesta, bolo nevyhnutné prijať viacero opatrení na zníženie počtu diviakov. „Jedným z nich je aj táto forma intenzívneho odlovu, ktorá predstavuje efektívny nástroj na zlepšenie situácie," uvádzajú s tým, že intenzívny odlov plánujú vždy na obdobie cez pracovné dni doobeda, mimo hlavnej rekreačnej sezóny, keď sa obmedzenia dotknú čo najmenšieho počtu návštevníkov.

Okrem spoločnej poľovačky MLB od leta zvýšili aj individuálny odlov, najmä v oblasti nad Kramármi a Kolibou. Veterinári zas odchytávajú problémové jedince do klietok v intraviláne mesta. „Za október bolo individuálnym spôsobom odlovených 48 kusov diviakov, z toho až 22 kusov v kritických lokalitách nad Kramármi a Kolibou. Na poslednej spoločnej poľovačke minulý týždeň to bolo 12 kusov," priblížili MLB. Ako dodávajú, od začiatku sezóny odlovili už viac ako 250 kusov diviačej zveri, čo je už teraz viac ako za celú minulú sezónu. „Vnútri v meste bolo od začiatku roka veterinármi odchytených do klietok až 38 kusov diviakov," uzavreli MLB.