Dúbravka vyzbierala rekordný počet okuliarov, charitatívna akcia v Bratislave pokračuje: Sem môžete prísť pomôcť!

Bratislavská Dúbravka už siedmy rok pokračuje v charitatívnej zbierke starých okuliarov. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinátová, vlaňajší rekord v počte odovzdaných okuliarov sa podarilo prekonať a ich počet prevýšil päťsto kusov.

„Zozbierané okuliare z Dúbravky putujú do zberného strediska v Taliansku, kde sa s nimi ďalej pracuje, čistia sa a premeriavajú," vysvetlila s tým, že okuliare pomáhajú ľuďom v tretích krajinách, ktorí okuliare potrebujú, avšak nemajú na ne finančné prostriedky.

Po odovzdaní zbierky, akcia v Dúbravke pokračuje ďalej. Krabice na zbieranie okuliarov sú k dispozícii v budovách miestneho úradu na Žatevnej 2 a na ulici Pri kríži 14. „Patria do nich okuliare staré, nepotrebné, použité, no nie zlomené, zničené," priblížila Marcinátová. Pre staré okuliare do zbierky vznikla aj špeciálna búdka na okuliare z drevárskej dielne Centra sociálnych služieb Karola Matulaya. Osadili ju minulý rok v Parku na Fedákovej v rámci sprievodných akcií festivalu Spomienka na Deža Ursinyho.

Zbierku okuliarov pred siedmimi rokmi inicioval miestny a župný poslanec Juraj Štekláč v spolupráci s Lions Club Bratislava Bona Fide. Je to charitatívna organizácia, ktorá patrí do medzinárodnej siete Lions clubs International. Založili ju v roku 1917 v Chicagu a dnes má už vyše 1,4 milióna členov združených v 42-tisíc kluboch sídliacich v 200 krajinách sveta. Činnosť klubov je orientovaná na pomoc nevidomým, slabozrakým a inak hendikepovaným ľuďom, seniorom a sociálne odkázaným, ako aj deťom v detských domovoch.