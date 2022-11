Ľudia z okolia Domaše sú zúfalí, veľká vodná nádrž sa im stráca pred očami: Slávna loď Bohemia uviazla na plytčine!

V Domaši, ktorá sa rozlieha v okresoch Stropkov a Vranov nad Topľou, je len minimum vody. Na niektorých miestach sa cez ňu dá prejsť suchou nohou. Plávať nemôže ani slávna loď Bohemia. Priehrada je naplnená len na 33 percent. Takú beznádejnú situáciu si na Domaši nepamätajú.

„Neviem, kam to povedie. Keby bola normálna situácia, plavby loďou organizujeme doteraz,“ posťažoval sa Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce (okr. Vranov nad Topľou), ktorá spravuje oblasť Dobrá. Podľa neho sa situácia začala zhoršovať už počas sezóny, no teraz začala byť kritická.

„Už v lete začala hladina klesať. Evidovali sme o 30 % menej návštevníkov ako obvykle. Doplácajú na to všetci - obce, podnikatelia aj rekreanti,“ posťažoval sa starosta, podľa ktorého sa toto všetko deje len kvôli jednej firme pod hrádzou, ktorá nedokáže vyčistiť odpadovú vodu, a preto potrebuje, aby pritekalo veľa vody z Domaše. „Bez toho by totiž prekračovali ekologické normy,“ prízvukuje Kapraľ.

„To je to isté, akoby do potoka v dedine niekto vypúšťal žumpu len preto, lebo sa mu nechce zabezpečiť čističku a všetci by kvôli tomu mali kontaminovanú vodu,“ dodal starosta, podľa ktorého je nevyhnutné zmeniť manipulačný poriadok nádrže a znížiť odtok. „To však musí urobiť štátny úradník. Bez toho sa nepohneme,“ doplnil starosta.