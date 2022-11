Mimoriadna udalosť v Dvorníkoch: Archeológovia objavili najväčšiu neolitickú osadu na Slovensku! Čo všetko tam našli?

Mimoriadna udalosť obrovského významu! V Dvorníkoch pri Hlohovci sa našla najväčšia neolitická osada, aká bola doteraz u nás objavená.

Archeológovia jasajú, no investor, ktorý tam chce stavať domovú výstavbu a tiež domov sociálnych služieb, je šokovaný. Majiteľ pozemku tušil, že by tam niečo mohlo byť, ale ani vo sne by mu nenapadlo, že na mieste, kde sa kedysi pestovalo obilie, budú nálezy, aké doteraz nikde nenašli. Čo všetko tam archeológovia objavili?

V Dvorníkoch plánujú postaviť byty, domy a taktiež domov sociálnych služieb. Na mieste sa preto začalo s geofyzikálnym prieskumom, počas ktorého natrafili na čosi neobvyklé. Museli zavolať archeológov. Výsledok ich šokoval - ukázalo sa, že ide o miesto, kde bola v dávnej minulosti významná neolitická osada.

Archeológom sa postupne odhaľovali miesta, ktoré sú staré sedemtisíc rokov a pochádzajú z čias tzv. kultúry s lineárnou keramikou. „S týmto sa my archeológovia často nestretávame. Je to mimoriadny nález, ktorý u nás nie je. Ide o klasické obydlia, také radové zástavby, domy, kde bývali celé rodiny. Toto vidieť iba v Iraku alebo Sýrii,“ vysvetľuje nadšený archeológ Roman Vávra.