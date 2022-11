Ženy v Bratislave sa boja, s podivínmi sa roztrhlo vrece: Alžbetinu kamarátku prenasledoval čudný chlap!

Ženy v Bratislave majú ďalší dôvod na zvýšenie ostražitosti. Nepríjemný zážitok nám popísala čitateľka Alžbeta.

Len nedávno slovenské celebrity porozprávali o strachu, ktorý mali kvôli mladému stalkerovi. Ten si vyhliadol približne 30 známych Sloveniek a Slovákov a bol im neustále v pätách. Muž prenasledoval medzi inými napríklad Kristínu Tormovú, Zuzanu Vačkovú, Simonu Salátovú, Braňa Deáka či Števa Martinoviča. Polícia napokon stalkera zadržala.

Ulice Bratislavy však stále nie sú bezpečné. S podivínmi sa totiž v hlavnom meste zrejme roztrhlo vrece. O nepríjemnom zážitku nám porozprávala čitateľka Alžbeta, ktorej neznámy muž prenasledoval kamarátku. Desivý incident sa odohral, podľa čitateľky, na zastávke Borská v Karlovej Vsi.

Alžbetina kamarátka mala prechádzať cez podchod, kde sa na ňu nalepil muž. Na zastávke bolo v tom čase viac ľudí, a tak sa muž trochu upokojil. Neskôr išla mladá žena cez priechod pre chodcov, kde stretla práve Alžbetu s kamarátom a dcérou. Tam sa pozdravili a pokračovali každá inou cestou. Muž sa však za ženou rozbehol, a tá preto zakričala o pomoc na kamarátku Alžbetu.

"V tom sme s kamarátom zareagovali a kričali po mužovi nech jej dá pokoj a vypadne od nej. Kamarátka preskočila zábradlie a išla na zastávku smer Dúbravka," uviedla Alžbeta. Pozornosť muža sa v tomto momente obrátila na Alžbetu s dcérou a kamarátom.

"Neznámy muž odišiel smerom k podchodu a vybral sa na zastávku kde sme stáli, pristúpil k nám a začal nám niečo rozprávať, v tom môj kamarát zdôraznil, že nech dá pokoj a neobťažuje žiadne ženy ani deti. Pán sa priveľmi usmieval na moju dcéru, kebyže som s ňou sama na zastávke, tak mám celkom strach o dcéru viac ako o seba," upozornila Alžbeta s tým, že ak by pri nej nebol kamarát, bála by sa omnoho viac. Muž, podľa jej slov, s nimi napokon nastúpil do električky a odviezol sa smerom na Zlaté Piesky.

Muž mal na hlave čiernu čiapku, oblečenú čiernu koženú bundu s teplákovou kapucňou bieločierne nohavice a farebné tenisky. Na chrbte mal čierny vak.