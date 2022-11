Si to ty vo videu? Polícia varuje pred nebezpečnými správami: Ak ste na ne klikli, rýchlo urobte toto!

Vo vašom messengeri sa v týchto dňoch môžu objaviť správy, ktoré znejú šokujúco a nabádajú vás na kliknutie na priložený link. Ak tak urobíte, hrozí vám nebezpečenstvo.

Polícia sa na svojej facebookovej stránke Hoaxy a podvody- Polícia SR upozorňuje na nebezpečné správy, ktoré sa momentálne šíria internetom. Podoba správy môže byť "si to ty vo videu?" alebo "pozri, kto zomrel pri tragickej nehode, myslím, že ho poznáš". Za takýmito správami nasleduje linku, ktorý spustí niečo, čo nik nechce.

Správa vám do vašej schránky môže pristáť od vášho priateľa na facebooku, no ako polícia upozorňuje, jediným cieľom podvodníkov je dostať sa k vašim osobným, napríklad aj prihlasovacím údajom. "Každá z nich obsahuje link, www adresu, kam by ste mali kliknúť. NEROBTE TO! Ak tak spravíte, systém vás presmeruje na "prihlasovaciu" stránku Facebooku, kam by ste mali zadať váš e-mail a heslo. Ak tak spravíte, útočníkovi (ktorý je zo zahraničia) odovzdáte plnú kontrolu nad vašim účtom. Získa vaše prihlasovacie údaje. Okrem toho prepošle šokujúcu správu ďalším vašim priateľom, aby na podvod skočilo čo najviac z nich," upozorňuje slovenská polícia.

