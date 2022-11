Do slovenskej triedy vstúpili so starou sučkou, necitlivá poznámka žiaka ich zarazila! Po chvíli chlapec ľutoval, čo povedal

Nezisková organizácia Zvierací ombudsman bojuje za zlepšovanie práv zvierat na Slovensku. Okrem toho venuje čas vzdelávaniu detí v oblasti vzťahu k zvieratám.

Nezisková organizácia Zvierací ombudsman má odnož Detský zvierací ombudsman, ktorý vzdeláva deti. Pracovníci navštevujú základné školy s ich psím pomocníkom a učia, ako sa správať k zvieratám. Návšteva v jednej triede ich poriadne prekvapila.

"Pri vstupe do triedy s našou sučkou Baškou počas ďalšieho stretnutia s deťmi v rámci projektu Detský zvierací ombudsman, sme začuli nevhodnú poznámku jedného zo žiakov, že pes pôjde do gulášu," uviedol Zvierací ombudsman na facebookovej stránke.

Postup, ktorý zvolili pracovníci pri tomto žiakovi priniesol krásne výsledky. "Žiakovi sme vysvetlili, čo spôsobuje takéto správanie voči zvieratám a aké má následky. Nakoniec zahanbene uznal, že jeho výrok nebol vôbec smiešny ani žiadna frajerina," informoval Zviercí ombudsman, podľa ktorého je naozaj dôležité s deťmi o zvieratách rozprávať.

"Niekedy je to potrebné aj tam, kde by sme to vôbec nečakali. Tak, ako to nečakala ani pani učiteľka tejto triedy, ktorá nám po prednáške ďakovala s tým, že vôbec netušila, že takéto vzdelávanie je v jej triede potrebné. Empatia voči zvieratám nie je vôbec samozrejmosťou," ukončil Zvierací ombudsman.