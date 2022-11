Bude sa piť menej? V hrušovskej pálenici vysvetľujú, ako sa ich dotknú ceny energií: Z toho odpadnete

V obecnej pálenici v Hrušove (okres Rožňava) do konca roka ceny nezmenia. Potom očakávajú nárast výdavkov za energie, ale o koľko, to netušia. Skúsený páleničiar Attila Pogány (61) sa však úbytku zákazníkov neobáva. Záujem o chutné destiláty najmä zo sliviek, hrušiek a jabĺk, podľa neho, neklesne.

Staronového starostu Gabriela Partiho teší dobré meno ich obecnej pálenice. „Zákazníkov nemáme len z blízkeho okolia, ale aj širšieho. Budeme však musieť nájsť nového páleničiara, lebo ten náš sa už chystá do dôchodku. Čo sa týka cien, s elektrárňami máme zmluvu do konca roka," vraví. Tým ich odborníkom je Attila Pogány, ktorý počas našej návštevy vypaľoval pálenku z dule.

„Bolo síce sucho, ale úroda sliviek, hrušiek i jabĺk nasvedčuje, že bude čo páliť. Väčšinou bol záujem o 52-ky. Vlani to bolo celkovo až 10 569 litrov pálenky, pričom išlo o 6265 litrov stopercentného liehu. Štátu sme odviedli takmer 34-tisíc eur,“ spomenul. S úsmevom dodáva, že piť sa asi nikdy neprestane, hoci nový cenník za energie ich nemusí potešiť.

„Teraz vyjde jedna várka okolo 5 eur za liter a pokiaľ by to bolo šesť, tak je to ešte únosné. Vyšší nárast by už mohol spôsobiť problém,“ vyratúva. Do konca roka už majú o zákazníkov postarané, voľné termíny sú až v januári. Podľa odborníka však každý destilát musí byť čistý, číry, voňavý a aromatický. V Hrušove okrem tradičných druhov pálili už vínovicu, terkelicu, marhuľovicu, malinovicu, čerešňovicu, višňovicu, morušovicu, trnkovicu, šípkovicu i drienkovicu.