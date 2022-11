Východniar vytvoril operu o pôvode názvu mesta Sabinov: Dielo chce zviditeľniť s pomocou kráľovských dvorov! Čo mu odpísali?

Rodné mesto chce stvárniť vo veľkolepom formáte. Hudobník Vlado Kormoš (65) napísal o pôvode názvu Sabinova rockovú operu. Teraz sa snaží dostať dielo na pódium. Oslovil kvôli tomu aj kráľovské dvory v Európe.

Muzikant zo severovýchodu Slovenska strávil dlhé roky v USA. Práve tam sa mu zrodil v hlave nápad napísať rockovú operu o meste na severovýchode Slovenska. „Postupne som napísal dvadsať skladieb, ktoré vyšli aj na CD. K jednej z nich existuje aj videoklip,“ prezradil Kormoš, ktorý by bol rád, keby sa operu podarilo stvárniť výpravne na veľkej scéne, ktorá by mohla putovať po jednotlivých zastávkach.

To však stojí obrovské peniaze. „V legende o vzniku názvu Sabinova sa hovorí, že v roku 1241 utekal kráľ Belo IV. pred Tatármi po prehratej bitke. Dostal sa do rozbúrenej rieky, z ktorej ho zachránila čarokrásna Sabina. Na jej počesť pomenoval mesto, kde bývala, Sabinov,“ vysvetlil hudobník.

Tým, že sa legenda viaže ku kráľovi zo stredoveku, prišiel na myšlienku, že by operu mohli financovať európske kráľovské dvory. „Oslovil som belgického, nórskeho, či anglického panovníka. Moje predstavy však boli asi naivné, lebo musia mať množstvo žiadateľov o podporu. S belgickým tajomníkom som sa po dlhom čakaní na telefóne porozprával aj osobne. Všetky odpovede sa však niesli v duchu, že sa im to páči a želajú mi veľa šťastia. Hmotnú podporu som však nikde nedostal,“ poznamenal Kormoš.

Operu poslal aj rozličným recenzentom, aby ju ohodnotili a získal veľmi kladné recenzie. Teraz sa snaží získať peniaze aspoň na natočenie promoklipov, ktoré chce rozoslať promotérom do celého sveta. „Oslovoval som aj domácich podnikateľov, ale neboli veľmi štedrí. Jedinú cestu tak vidím vo svete. Budem dúfať, že niekoho moje dielo osloví do takej miery, aby do toho so mnou šiel,“ uzavrel Kormoš.