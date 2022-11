Rado začal s kulturistikou ako 33-ročný a pekne vypapkaný: Teraz je všetko inak! To, čo on, nedokázal žiaden Slovák

Kam prišiel, tam zvíťazil! Ako prvý Slovák získal počas premiérovej súťažnej sezóny absolútne víťazstvá na majstrovstvách Slovenska, Európy i sveta.

Radovan Bežo (40) z Trenčína začal pritom cvičiť len pred siedmimi rokmi a tento rok stál prvýkrát na pódiu. Na svetovom šampionáte v španielskej Santa Susanne sa stal absolútnym víťazom, keď získal dve prvé a jedno druhé miesto. Zároveň dokázal bleskovo schudnúť 7 kg a potom za 5 dní pribrať 10 kg, aby mohol ísť na ďalšiu súťaž.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rado sa ešte ako dieťa so sestrou venoval krasokorčuľovaniu, kanoe aj jazde na motokárach. Na strednej škole chvíľu posilňoval a skúsil si aj silový trojboj, no potom prišla puberta a so všetkým sekol. „V 33 rokoch som si chcel po práci prečistiť hlavu, navyše som nevyzeral najlepšie, mal som kilá navyše, a tak som začal cvičiť. Pridala sa ku mne aj manželka Alenka,“ opísal svoje začiatky finančný sprostredkovateľ, ktorý priznáva, že chcel byť stále kulturista ako jeho strýko Marián, no bál sa diétovať. Pred tromi rokmi však bola jeho túžba súťažiť ešte silnejšia, a tak si našiel trénera Jozefa Piryho a vydali sa spolu na dlhú cestu.