Chlapom bude tak horúco, že vypnú radiátory: Chomisteková zvolila odvážny outfit, stačí jeden pohyb a vypadnú!

Karolína Chomisteková už roky patrí medzi najkrajšie ženy Slovenska. Odkedy sa stala kráľovnou krásy v roku 2013 je každým rokom krajšia a krajšia.

Miss Slovensko 2013 a súčasná podnikateľka Karolína Chomisteková pochádza z Oravy. Patrí k najvýraznejším víťazkám súťaže krásy a dokonca niekoľko rokov bola aj riaditeľkou Miss Slovensko.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Na instagrame má kráska vyše 160-tisíc sledovateľov. Vo svete módy je varená-pečená. Na svojich sociálnych sieťach často prezentuje veľmi zaujímavé outfity od svetových značiek.

Pred pár dňami sa však navliekla do takého, z ktorého vám vypadnú oči. Karolína sa v tomto prípade zverila do rúk náhode. Jej vŕšok totiž zakrýva len to najpodstatnejšie. V prípade nečakaného pohybu, by však mohlo byť aj to odhalené!