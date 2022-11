Jánovi (45) z Hornej Poruby zomrela milovaná mama, potom nastalo peklo: Pre chybný podpis skončím ako bezdomovec!

Zostal bez milovanej osoby a teraz hrozí, že aj bez strechy nad hlavou! Ján (45) z Hornej Poruby (okr. Ilava) prišiel v januári o svoju mamičku Helenu († 73). O útlu ženu, ktorú trápilo podlomené zdravie, sa roky s láskou staral, hoci sám je invalidný dôchodca.

Po jej smrti však za ním podľa jeho slov prišli dvaja ľudia, ktorí tvrdili, že mu budú pomáhať a dajú mu 15 000 €. Ján podpísal papiere, o ktorých netušil, čo znamenajú. Teraz mu hrozí, že príde o strechu nad hlavou. Ján (45) so svojou mamičkou Helenou († 73) žil na pokraji chudoby. Útla, osudom skúšaná žena vážila iba 28 kíl a denne jedli len chleba s maslom, keďže im na živobytie zostávalo len 20 eur.

Ľudia im pomáhali, ako len mohli, dávali im jedlo a drevo, aby v zime prežili. Obrovská vlna solidarity sa zdvihla aj po zverejnení článku v Novom Čase. Žiaľ, začiatkom tohto roka Helena zomrela. Následne sa podľa slov nešťastného syna stalo niečo, čo pripomína nočnú moru. „Keď moja mamka zomrela, prišli za mnou dvaja ľudia. Priniesli mi jedlo a povedali mi, že mi budú pomáhať. Že mi dajú 15-tisíc eur a budú sa o mňa starať. Keďže dostávam len 150 eur a naozaj nemám z čoho žiť, tak som súhlasil,“ začína rozprávať Ján s tým, že ani len netušil, čím všetkým si prejde.

Skončil na polícii

Muž a žena z Trenčína, ktorí za Jánom chodili, ho mali podľa jeho slov jedného dňa vziať na obed. „Tam mi dali podpísať papiere s tým, že sa teda o mňa budú starať a dajú mi 15-tisíc eur. Papiere som podpísal, no peniaze som nedostal,“ opisuje invalidný dôchodca s tým, že sa snažil s nimi aj telefonicky kontaktovať, aby mu sľúbené peniaze dali. Jánovi potom došla trpezlivosť a začal sa mužovi a žene vyhrážať. O pár hodín po neho prišli policajti a vzali ho do väzby, kde strávil niekoľko dní. Následne ho prepustili s podmienkou. Medzičasom však už mal na list vlastníctva uvalenú plombu s tým, že do pár dní príde o strechu nad hlavou.