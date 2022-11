Extrémne vysoké ceny ovplyvnili už aj životy exotických zvierat: Takto bojujeme so zdražovaním v zoo!

Zdražovanie postihlo aj zoologické záhrady. Najviac to pociťujú pri cenách energií, mäsa, ovocia či zeleniny, ktorých denne minú tony. Po pandémii, keď boli dlhé mesiace zatvorené, sa teraz musia boriť s drahotou. Ošetrovatelia však svorne hovoria, že urobia, čo môžu, aby zvieratká nehladovali alebo nemrzli.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kontaktná zoo v Liptovskom Mikuláši: Všetky náklady narástli o 80 percent

Veľkú časť v nej tvoria šelmy - až 53 zvierat. Z toho je 6 medveďov a viac ako 40 veľkých mačkovitých šeliem ako levy, tigre, jaguáre, pumy či leopardy. „Veľká šelma zožerie priemerne 5 kg na deň. Tie menšie od pol kila. Medvede denne zvládnu približne 17 kg ovocia, zeleniny, pečiva a raz za 2 týždne 5 kg rýb. Čo je spolu slušná porcia,“ povedala ošetrovateľka Aneta (27). Mäso a iné potraviny skladujú v chladničkách, mrazničkách, a to im zvyšuje platby za energie. Takisto majú aj vyhrievané priestory, kde sa počas zimných mesiacov sťahujú desiatky vtáčikov i veľkých papagájov a takisto korytnačky. Keď to všetko zoberiem komplexne, je to nárast asi o 80 %. Preskákali sme už toho veľa a zvládneme aj toto, pre naše zvieratá totiž urobíme všetko,“ uviedol Jaroslav Kompiš.