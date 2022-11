V observatóriu na Skalnatom plese dokončili rozsiahlu rekonštrukciu: Nová strecha bude mať takýto kľúčový vplyv!

Observatórium Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách má novú strechu. Budova postavená v roku 1943, ktorá sídli v nadmorskej výške 1786 metrov, je národnou kultúrnou pamiatkou. Aj z tohto dôvodu podľa riaditeľa astronomického ústavu Petra Gömöryho na priebeh prác dohliadali pamiatkari.

"Projekt opravy sme realizovali v súlade s pravidlami, ktoré stanovili vo vyjadrení k stavebnému povoleniu," uviedol riaditeľ. Hlavnú strechu, strešnú krytinu pozorovateľne a prístavby rekonštruovali od júna 2022. Opravili sa tiež aj bleskozvody, plechový obklad na fasáde a zábradlie okolo strechy. Prvá fáza náročného procesu opráv sa začala už v roku 2021, keď sa vymenilo drevené debnenie a plechová krytina na kupolách. Celková hodnota investície presiahla pol milióna eur a bola financovaná zo štátneho rozpočtu.

Rozsiahla rekonštrukcia hlavnej strechy observatória odhalila v niektorých miestach dezolátny stav dreveného debnenia spôsobený vlhkosťou. Najvýraznejšie sa to prejavilo na severnej strane, ktorá v minulosti zatekala. "Debnenie pod krytinou bolo v tejto časti degradované do takej miery, že stavbári nemohli odstrániť ani jeden celistvý kus drevených prvkov. Väčšinu pôvodného dreva museli naložiť do vakov lopatami. Následne zistili, že značne zdegradovala aj vrstva tepelnoizolačných tvárnic, ktorú museli odstrániť," vysvetľuje pracovník AsÚ SAV Vladimír Dubjel, ktorý počas opráv pôsobil ako stavebný dozor.