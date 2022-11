Odhalená totožnosť známosti predsedu parlamentu: Toto je Kollárova blondínka!

Záhadnou dlho nezostala. Predseda parlamentu Boris Kollár (57) sa v pondelok po pár dňoch vrátil z exotického Dubaja.

Štátna dodávka, ktorá ho prišla čakať na viedenské letisko, však nebrala len známeho politika. Na zadné sedadlo si najskôr sadla blondínka, ktorej totožnosť bola pár hodín tajomná. Nový Čas však zistil, že ide o Lauru, ktorá sa mala objaviť aj v speváckej šou X Factor ešte pred ôsmimi rokmi. Čo všetko o nej vieme?

Rozruch vyvolal už odchod Kollára na krátku dovolenku do Dubaja tesne po tom, ako vyhlásil prestávku v rokovaní parlamentu až do 8. novembra. Ešte väčšie haló však vyvolal jeho prílet. Novému Času sa ho podarilo zastihnúť na viedenskom letisku, kde krátko po prílete nasadol do dodávky, v ktorej ho už čakala blondínka. Tá sa na prvý pohľad po boku multiotecka často nevyskytovala, ale pozorný čitateľ si všimol, že pre Kollára nie je jej prítomnosť novinkou. Pred časom sa s ňou objavil aj v Bratislave.