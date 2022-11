František vyhral súd o luxusný športiak, ten naďalej vystavujú v múzeu: Vráťte mi moje auto!

Východniar František Gordan (70) tvrdí, že ho podvodne pripravili o veterána, ktorého si priviezol z USA.

Dôchodca s Parkinsonom už pre zdravotné problémy v roku 2016 do nízkeho športiaku nevládal nastúpiť, a tak sa žlté De Tomaso Pantera rozhodol vymeniť so slovenskou firmou za upravené SUV. Lenže to malo podľa neho poruchy. Vec dal preto na súd a ten mu dal za pravdu. Keď auto po rokoch zbadal v Double Red Cars Museum v Brezne, kontaktoval ich, no šéf múzea M. Kolenička (41) tvrdí, že hovorí nezmysly.

„Polovicu života som pracoval v Kalifornii s autami. V roku 2006 mi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, preto som sa vrátil. Priviezol som si De Tomaso Pantera,“ hovorí František. „Časom som začal mať bolesti a do nízkeho auta sa mi zle nasadalo. Urobili sme výmenu, ale oblbli ma, pretože mi nepovedali pravdu o Porsche, ktoré som za Pantera vymenil. Zistil som, že Porsche bolo havarované, malo poruchy a falošnú úpravu,“ uviedol dôchodca.