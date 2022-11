Invalidný dôchodca Henrich cíti krivdu: V pohrebníctve som robil non stop, peniaze som nedostal

Invalidný dôchodca Henrich Pavlovčin (49) z Tatranskej Štrby si našiel prácu v popradskom pohrebníctve. Počas troch mesiacov však nedostal zmluvu a mzdu dostával v hotovosti. Tvrdí, že konateľka mu nevyplatila všetko, čo mala. Tá hovorí, že tam robil brigádnika a účtovníčka ho zabudla prihlásiť.

Bývalého hasiča Henricha trápia problémy s nohou a tak skončil na invalidnom dôchodku. Keďže suma dôchodku však nie je veľmi vysoká, rozhodol sa, že si privyrobí. V minulosti si už vyskúšal prácu v pohrebníctve, a tak sa rozhodol znova hľadať v tomto fachu. „Do známeho popradského pohrebníctva som nastúpil pracovať 20. decembra 2021. Mzdu som dostával v hotovosti bez akéhokoľvek potvrdenia. Robil som plnohodnotného zamestnanca pohrebnej služby, denne to bolo 8 hodín a aj nočné služby,“ ozrejmuje Pavlovčin s tým, že pracovnej zmluvy sa dožadoval, no konateľka to stále mala odkladať.

Expohrebák však tvrdí, že prvé tri týždne tohto roku robil v podstate non-stop. Hovorí, že konateľka firmy mu nedala ani gastrolístky, dokonca si musel za svoje peniaze kúpiť aj čierne nohavice. „Nezvládol som to strašné fyzické a psychické vypätie a skolaboval som. Navyše som sa zrejme nakazil Covidom. Po týždni som sa ozval konateľke, aby mi vyplatila mzdu a aj keď ma zamestnávala na čierno, chcela odo mňa PNku. Nakoniec mi peniaze odmietla dať,“ hovorí nahnevaný Henrich.

Podal trestné oznámenie na políciu, ale nakoľko nemal pracovnú zmluvu, bolo to odstúpené na Inšpektorát práce v Prešove. Tam zistili pochybenie – nelegálne zamestnávanie, no invalidný dôchodca sa peňazí doteraz nedočkal. „Viem, že som urobil chybu ohľadom pracovnej zmluvy, no ja len chcem peniaze, ktoré mi právom patria,“ dodáva Pavlovčin.

Konateľka pohrebnej služby Ivana Padarasová incident vidí inak. "Nakoľko pán Pavlovčin nikdy nebol u nás zamestnaný len žiadal o vytvorenie chránenej dielne, aby mu štát platil lebo vyrába sviečky a mydlá a prenajíma chatu, čo som nikdy neoverovala a neviem potvrdiť a vravel, že je skúsený ako požiarnik, kde sa mu stal pracovny úraz, tak sa prišiel pozerať, akú prácu by mal robiť nakoľko je psychicky no aj fyzicky náročná a vraj vykonával túto prácu aj pred tým, tak som mu dovolila prísť sa pozerať. No nikdy na žiadnu zmluvu nebol zamestnaný, ani nedostal príkaz na prácu. Keďže viacerí mali s týmto pánom problém a bol tu aj alkohol tak som nemala čo riešiť," tvrdí konateľka Padarasová.