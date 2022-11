Obyvatelia bytovky vo Fiľakove musia žiť ako v stredoveku: Už 4 roky im netečie voda!

Už štyri roky žijú ako v stredoveku. Šesť rodín z bytovky vo Fiľakove ostalo bez vody. Tú im vozia raz za týždeň v cisterne, no každý si za ňu musí platiť 20 eur a navyše nie je na pitie a varenie. Pre invalidného dôchodcu Juraja Budaia (61), ktorú musí chodiť pravidelne na dialýzy a bez vody prežíva utrpenie, je to navyše vysoká položka.

Panelák so šiestimi bytmi kedysi patril štátu, ktorý im zabezpečoval vodu cez studňu. Pred štyrmi rokmi však kvôli konfliktu s bývalým majiteľom bytu dodávky vody skončili. Odvtedy musia obyvatelia žiť ako v stredoveku a sú odkázaní na cisternu. „Donesú nám 1000 litrov, za ktorých musíme zaplatiť aj s odvozom 20 eur. Takto sa to opakuje každý týždeň. Navyše pitnú vodu a na varenie si musíme kupovať osobitne. Mesačne tak miniem na vodu aj vyše 100 eur, čo je pre mňa veľmi veľa,“ uviedol dnes už invalidný dôchodca, ktorému zistili pred troma týždňami zlyhávanie obličiek.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Otecko prišiel do nemocnice doslova v hodine dvanástej. Keby to bolo o tri hodiny neskôr, nebol by už medzi nami,“ povie dcéra Gabriela s tým, že otec musí chodiť každý týždeň trikrát do nemocnice na dialýzu. „Okrem toho má aj epilepsiu a je cukrovkár. Má hadičku, musí si dávať veľký pozor na hygienu, no ako, keď im v byte netečie voda?“ krúti hlavou Gabika.

Juraj s manželkou Alžbetou musia prať v rukách v lavóre, práčka a aj umývačka riadu zbytočne zaberajú miesto v byte už 4 roky. „Dostanem 290 eur. Sto eur je voda, vyše 40 eur elektrina, lieky sú minimálne 60 eur. Manželka teraz požiadala o opatrovateľskú príspevok, no tento mesiac nedostane nič. Nevie, z čoho vyžijeme,“ hovorí nešťastne Juraj, ktorý pracoval, až kým ho nezradilo zdravie. Okrem neho žijú v paneláku ďalší dvaja invalidi, no aj rodiny s deťmi. Vodár Ladislav Pálmay odporúča dotiahnuť vodovodné rúry alebo vykopať studňu. Vyšlo by to podľa jeho slov na 10.000 eur.

Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa Fiľakova

„Samospráva urobila všetko pre to, aby obyvateľom pomohla, napriek tomu, že sa nejedná o bytovku v majetku mesta, nie je v správe mesta, ani neleží na jeho pozemkoch. Zástupcovia samosprávy, vrátane mestských poslancov, boli priamo v teréne viackrát. Investovali sme do skúšky funkčnosti prepojovacej rúry dvoch vodární, diskutovali sme o tom s poslancami na mestskej rade, s dovtedajším dodávateľom vody, vodárenskou spoločnosťou i samotnými obyvateľmi. Výstavba novej vodovodnej rúry na cudzích pozemkoch za vyše stotisíc eur však nie je v možnostiach, ani legálnych kompetenciách mesta, o čom boli obyvatelia bytovky vyrozumení.“