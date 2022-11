Ďalší šialenec so sekerou! Agresívneho chlapa v Bratislave zastavila až policajná sučka

Stúpa agresivita medzi Slovákmi? Pôsobí to, akoby sa násilníci navzájom inšpirovali. Ďalší muž zobral do rúk sekeru a v uliciach Bratislavy sa správal agresívne. Riešili ho mestskí policajti.

Neprešiel ešte ani týždeň od útoku sekerou na škole v Novákoch, polícia už riešila ďalšieho agresívneho Slováka. Ten zobral sekeru a rozbíjal sklenené fľaše v okolí obchodného centra Jantár v Bratislave. Policajti preverovali oznam o agresívnom mužovi a preveriť situáciu sa vybrali 2 hliadky.

Keďže sa im nepodarilo muža nájsť vrátili sa na pracovisko na Stavbárskej ulici. "Tam za nimi o niekoľko minút neskôr dobehol vystrašený človek, ktorý ich upozornil na muža so sekerou," uvádza Mestská polícia Bratislava na Facebooku.

Podľa opisu svedka malo ísť o muža v čiernom tričku a tmavých nohaviciach a smeroval na Hradskú ulicu. "Muža so sekerou sa im podarilo rýchlo nájsť, avšak ten na viaceré výzvy, aby zostal stáť a sekeru pustil, nereagoval. Policajti sa k nemu ostražito približovali a neustále ho vyzývali, ale keď neuposlúchol a otočil sa so sekerou v rukách proti nim, tak vypustili služobného psa, fenku Báru. Tej sa podarilo muža zhodiť, čo dalo priestor na to, aby ho odzbrojili a zaistili," informuje ďalej Mestská polícia v Bratislave. Agresívneho 42 ročného muža si podľa slov polície prevzali ich kolegovia z Policajného zboru.