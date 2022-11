Neobyčajná pomocníčka v zariadení pre seniorov v Kežmarku: Odpadnete, čo držia dôchodcovia v rukách!

V rukách seniorov v kežmarskom zariadení sa ocitla neobyčajná pomocníčka. Magdalénka vyčarí úsmevy na tvárach stareniek a starčekov.

Do Zariadenia pre seniorov a ZOS v Kežmarku pribudla nová pomocníčka. Magdalénka je len malou bábikou, no zaznamenáva skvelé úspechy v pomoci dôchodcom. Terapeutické bábiky momentálne využívajú viaceré zariadenia špecializované na prácu so seniormi po Slovensku.

"Ďakujeme pani Mgr. Barborke Dziakovej a jej dcérke Ele za ich darček nášmu zariadeniu – terapeutickú bábiku Magdalénku. Táto bábika priniesla medzi našich obyvateľov veľa radosti. Terapeutické bábiky majú veľký vplyv na zdravotný stav najmä pre klientov s Alzheimerovou chorobou," prezradili na facebookovej stránke zariadenia.