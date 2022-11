Investor sľubovaný Sulíkom do hladovej doliny nedorazí: Ako to vysvetlil bývalý minister hospodárstva?

Nemecká firma do hladovej doliny nedorazí. Exminister hospodárstva SR Richard Sulík, ktorý pred takmer dvoma rokmi predstavoval pri novom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote investora, teraz priznáva, že z toho zišlo. Mal by však prísť ďalší, ktorý zamestná dvakrát toľko ľudí. Podľa primátora Jozefa Šimka je však aktuálne na mieste zasiata len pšenica.

Sulík potvrdil stratu štvrťmiliardovej investície nemeckej firmy Ziegler, ktorá sa mala usídliť v novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote. „Mali záujem o výrobu montovaných drevodomov, avšak zároveň aj o výstavbu píly s kapacitou jeden milión metrov kubických dreva. To je šialene veľa, najmä, ak ide o drevo ihličnaté,“ hovorí exšéf hospodárstva. Malo to naraziť na nevôľu veľkých slovenských hráčov, firmy Rettenmeier a PRP z Lučenca.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ohrozené sa cítili aj lokálne píly. Rokovania Nemcov s PRP neboli úspešné a tým sa podľa Sulíka zúžil priestor pre zmysluplné začlenenie firmy Ziegler. „Milión metrov kubických ročne je o polovicu viac ako spracuje druhá najväčšia píla v krajine,“ doplnil s tým, že sa začal črtať iný investor, z elektrotechnického priemyslu, ktorý by na menšej ploche zamestnal viac ľudí a v čistejšej a menej hlučnej výrobe. O akého investora konkrétne ide, sa však nevyjadril ani predseda SaS a ani rezort hospodárstva. „Ministerstvo sa štandardne k investíciám počas procesov nevyjadruje,“ informovala hovorkyňa MHSR Mária Pavlusík.

Šimko očakáva budúci týždeň návštevu štátneho tajomníka MHSR, s ktorým plánuje prerokovať práve možný príchod nového investora. „Vláda vyčlenila na vybudovanie infraštruktúry štátneho priemyselného parku 9,84 milióna eur. Zatiaľ je tam len nasiata pšenica, mali by sa robiť geologické prieskumy,“ informoval primátor. Infraštruktúra by však mala byť hotová do konca budúceho roka. Podľa primátora je dobré, že nemecká firma napokon nepríde. „Aj keď išlo o 450 pracovných miest. No nemyslím si, že by sme mohli ešte vyvážať milión kubických dreva ročne za hranice. Navyše by sme poškodili ekológiu a vyvážali bohatstvo našej krajiny,“ ozrejmil Šimko, ktorý dúfa, že Sulík dodrží slovo a príde ku nim nová firma. Okolité priemyselné parku totiž podľa primátora zívajú prázdnotou.

Braňo (46), redaktor, Rimavská Sobota

„Vnímam to z dvoch uhlov pohľadu. Na jednej strane mi je ľúto, že sa nezrealizuje investícia so 430 deklarovanými pracovnými miestami, ktoré tento región potrebuje ako soľ. Na druhej strane, už pri jej ohlásení ma mrzelo, že kvalitnú úrodnú pôdu pod priemyselným parkom obetujeme prakticky za obyčajnú pílu. Dúfam, že nová investícia, ktorú naznačil exminister Sulík, bude mať vyššiu pridanú hodnotu.“

Matej (19), vysokoškolák, Rimavská Sobota

„O tom, že skupina Ziegler do Rimavskej Soboty nepríde, sa rozprávalo už dlhšie, no stále tam bola nádej, že práve táto nemecká firma môže byť investorom v priemyselnom parku. Verím, že čo najskôr sa nájde nejaká firma, ktorá obsadí nový priemyselný park v Rimavskej Sobote a ľudia nebudú musieť odchádzať do väčších miest a zároveň sa aj zníži nezamestnanosť v okrese.“