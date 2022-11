Mariánove zábery vzbudzujú strach: Moment, keď z vrtuľníka vypadla časť nákladu! Tu mal skončiť záhadný predmet

Nečakaná momentka sa podarila Mariánovi z bratislavskej Karlovej Vsi, ktorý na sociálnu sieť zverejnil fotky vrtuľníka, ktorý čosi vytratil zo svojho nákladu. Podľa očitých svedkov sa panel, ktorý z neho vypadol, mal stratiť v lesoch v Líščom údolí.

Zábery, ktoré vzbudzujú strach. Aspoň tak na prvý pohľad pôsobia fotografie nášho čitateľa Mariána, ktorý na sociálnej sieti zverejnil momentku, keď z vrtuľníka prevažujúceho tovar vypadol biely predmet.

K svojmu príspevku Marián napísal: "Keď nad sebou počujete vrtuľník, tak ho pre istotu sledujte, či z neho náhodou niečo nepadá. Toto bol, usudzujem podľa rýchlosti pádu, asi len nejaký polystyrénový panel a padol niekde do lesa nad Líščím údolím. Dúfam, že zvyšok nákladu dosadol na miesto určenia."

Pod jeho fotkami pridali komentár aj iní používatelia, ktorí len potvrdzovali jeho teóriu. "Pozorovala som ten vrtuľník, keď dnes čosi prevážal a naozaj mu z nákladu niečo uletelo, podľa toho, ako to letelo, to bolo ľahké a dopadlo to niekde okolo Líščieho údolia," podelila sa o svoje pozorovanie Silvia.